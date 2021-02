Biographie

Il est l’une des personnes ayant connu le plus de succès dans toute l'histoire du CEC. Johnny Logan a fait sa première apparition à l’Eurovision en 1980. Il est revenu au concours à nouveau en 1987 et a une fois de plus remporté la victoire, cette fois avec "Hold Me Now." Cinq ans plus tard, il était de retour encore une fois en tant qu’auteur de la chanson victorieuse de Linda Martin , "Why Me." Une quatrième composition de Logan "Terminal 3" (encore une fois chantée par Martin) a terminé en position de finaliste en 1984. Régulièrement en tête des ventes en Irlande (il est né en Australie) et artiste/auteur connaissant un grand succès en Europe, Logan a également écrit de nombreuses chansons en dehors de ses succès de l’ Eurovision. © Dave Thompson /TiVo