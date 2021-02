Biographie

Musicien et arrangeur de jazz, Johnny Mandel est surtout connu comme compositeur de musique de film, en particulier pour la bande originale de M*A*S*H* (1970), et de son thème principal qui fut un grand succès. Né à New York le 23 novembre 1925, John Alfred Mandel grandit à Los Angeles et apprend le piano, la trompette et le trombone. Elève de la Manhattan School of Music et de la Juilliard School de New York, il accompagne le violoniste Joe Venuti et intègre plusieurs orchestres de jazz, notamment ceux de Jimmy Dorsey, Buddy Rich, Georgie Auld et Chubby Jackson, avant de travailler comme arrangeur pour Elliot Lawrence et Count Basie. Il collabore ensuite avec Zoot Sims et écrit des chansons pour Woody Herman, Stan Getz et Chet Baker. Sa première composition de jazz pour le cinéma I Want to Live (1958) reçoit trois nominations aux Grammy Awards. Les thèmes qu'il compose, comme « The Shadow of Your Smile » pour le film The Sandpiper (1965), qui remporte un Oscar et un Grammy Award, deviennent populaires et se voient repris. C'est avec la bande originale du film M*A*S*H*, transposé par la suite en série télévisée, que Johnny Mandel se fait connaître pour la chanson « Suicide Is Painless », classée numéro un au hit-parade et abondamment reprise dans le jazz, la pop et le rock. Détenteur de cinq Grammy Awards, Johnny Mandel continue ensuite de composer pour Frank Sinatra, Barbra Streisand, Shirley Horn ou Natalie Cole (le duo virtuel « Unforgettable »). En 2004, il collabore à l'album The Art of Romance de Tony Bennett et en 2010 avec la chanteuse Ann Hampton Callaway. Agé de 94 ans, le compositeur décède à Ojai, en Californie, le 29 juin 2020. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020