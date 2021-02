Biographie

Le crooner américain Johnny Mathis connaît le succès dans les années 1950 et 1960 avec les titres « Wonderful, Wonderful », « Chances Are », « A Certain Smile » et quelques autres, devenant l'un des plus gros vendeurs de disques de cette période. Dépassé par les générations suivantes, il tente de se maintenir avec « When a Child Is Born » (1976), « Too Much, To Little , Too Late » avec Deniece Williams (n°1 en 1978), et d'autres duos, sans jamais retrouver l'aura d'antan. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015