Biographie

Né à Houston (Texas) le 19 août 1940, le compositeur et chanteur américain Johnny Nash est connu pour son propre titre de reggae « I Can See Clearly Now », classé numéro un et vendu à plus d'un million d'exemplaires en 1972. Formé au chant à l'église baptiste, il s'exerce très jeune sur des reprises de rhythm'n'blues sur une chaîne de télévision locale et à la radio pendant plusieurs années, avant d'enregistrer ses premières faces pour le label ABC-Paramount. Parallèlement à une petite carrière d'acteur, il obtient un premier hit avec le titre « Let's Move and Groove Together » en 1965, puis s'installe à la Jamaïque où il travaille dans l'édition musicale tout en s'intéressant au reggae, créant ainsi le label JAD Records sous lequel il enregistre ses propres morceaux dont « Hold Me Tight » (n°5, 1968) et une reprise de Bob Marley, « Stir It Up » (n° 12, 1971). La consécration survient l'année suivante avec le succès mondial de « I Can See Clearly Now », enregistré à Londres et suivi trois ans plus tard par son plus grand succès au Royaume-Uni, « Tears on My Pillow », classé numéro un en 1975. Après sa reprise du « (What A) Wonderful World » de Sam Cooke et quelques simples au succès mineur, Johnny Nash cesse d'enregistrer à la fin de la décennie et ne réapparaît qu'en 1986 avec l'ultime album Here Again. Il décède de cause naturelle à son domicile de Houston le 6 octobre 2020, à l'âge de quatre-vingts ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020