Biographie

Né à Osaka en 1992 et installé à Brooklyn, le musicien nippo-américain George Kusunoki Miller évolue dans un premier temps sous différents alias parmi lesquels Filthy Frank ou Pink Guy, se constituant un large public en ligne avec une série de projets rap satiriques dont le phénomène viral "Harlem Shake". Rejoignant par la suite le collectif 88Rising, le musicien livre un premier maxi sous le nom de Joji en 2017, In Tongues, proposant pour l'occasion une approche différente mêlant R&B, hip-hop et textures électroniques au service de ses méditations pour la génération numérique. Fort de l'accueil réservé à ses travaux, Joji revient en 2018 avec un premier opus, BALLADS 1, suivi en 2020 par Nectar, deuxième album gorgé de featurings signés Lil Yachty, Yves Tumor ou Diplo. © TiVo