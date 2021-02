Biographie

Joanna Noëlle Blagden Levesque dite JoJo est une chanteuse et actrice américaine. Découverte après quelques participations à des émissions de télé-réalité, elle enregistre un premier album homonyme paru en 200 et vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Elle n'est âgée que de 14 ans lorsque le succès du simple « Leave (Get Out) » déferle dans les classements internationaux. En 2006, la chanteuse de pop urbaine enregistre un deuxième album intitulé The High Road. Dix ans plus tard, en 2016, son troisième album Mad Love est précédé par le simple du même nom. Son retour ne laisse pas insensible le public américain, qui la porte jusqu'à la sixième place du Billboard. Passée chez Interscope, elle est plus prompte à délivrer un nouveau disque, Good to Know, paru en 2020, qui s'appuie sur les singles « Man » et « Lonely Hearts ». © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2020