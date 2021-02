Biographie

Fondateur du groupe Yes dont il fut le chanteur emblématique de 1968 à 2008, Jon Anderson (né en 1944) se distingue par une voix de tête, claire et aigüe, qui illumine les dix-huit albums studio du groupe auxquels il participe. Parallèlement au duo Jon & Vangelis qu'il forme avec l'ancien membre d'Aphrodite's Child et donne naissance à quatre autres albums parus entre 1980 et 1994, il réalise une douzaine d'enregistrements sous son nom, d'Olias of Sunhillow (1976) et Song of Seven (1980) à The More You Know (1998) et Survival & Other Stories (2011). Entre autres nombreuses collaborations, il appose son patronyme à ceux de ses camarades de Yes, Rick Wakeman, Bill Bruford ou Steve Howe pour des projets plus éphémères, et prête son timbre de ténor alto à des productions signées King Crimson, Iron Butterfly, Mike Oldfield, Tangerine Dream ou Toto. En 2015, l'Anderson Ponty Band, avec Jean-Luc Ponty, publie l'album Better Late Than Never. L'année suivante le voit collaborer avec le guitariste Roine Stolt pour l'album Invention of Knowledge. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016