Biographie

Rares sont les groupes qui ont incarné l'ère de la pop-métal comme Bon Jovi. En fusionnant le métal bruyant mais harmonieux de Def Leppard avec les sensibilités ouvrières de Bruce Springsteen, le quintette du New Jersey développe une variation agréablement mélodique et professionnelle du hard rock -- qui séduit autant d'adolescents que de mères de famille. Le groupe Bon Jovi a savamment fait appel à des compositeurs professionnels pour qu'ils donnent à ses chansons, surtout ses ballades puissantes, un éclat suffisamment commercial, inaugurant ainsi une tendance qui domine le courant hard rock et métal pendant la décennie suivante. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo