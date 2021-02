Biographie

Né à Oslo le 20 mars 1943 et décédé dans la même ville le 20 février 2020, le batteur norvégien de jazz Jon Christensen commence sa carrière à la fin des années 1960 dans le groupe de George Russell, avec le saxophoniste Jan Garbarek. Membre du groupe Masqualero avec Arild Andersen et du quartette européen de Keith Jarrett, il enchaîne les séances pour le label ECM : Jan Garbarek, Keith Jarrett, Terje Rypdal, Bobo Stenson, Eberhard Weber, Ralph Towner, Arild Andersen, Enrico Rava, John Abercrombie, Michael Mantler, Miroslav Vitous, Charles Lloyd, Diino Saluzzi et Tomasz Stanko. En leader, Jon Christensen enregistre avec Pal Thowsen l'album No Time for Time (1977). En 1992, il forme un duo avec Knut Riisnaes et enregistre un album avec John Scofield et Palle Danielsson. En 2002, il fait équipe avec Dino Saluzzi pour l'album Senderos. Deux ans plus tard, la compilation Selected Recordings (Rarum XX) du label ECM lui rend hommage. Marié à l'actrice et ministre Ellen Horn, il décède à l'âge de 76 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019