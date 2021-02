Biographie

Interprète unique en son genre des rôles les plus exigeants de l’opéra — Tristan, Siegmund, Parsifal, Otello, Enée, Peter Grimes —, Jon Vickers a marqué l’univers lyrique des ses puissantes interprétations vocales et dramatiques, pour lesquelles il est resté durant plusieurs décennies sans rival. Né en 1926 à Prince Albert, au Canada, Jon Vickers fait ses débuts comme enfant de chœur avant d’obtenir, à 23 ans, une bourse d’étude au Conservatoire royal de musique de Toronto où il suit une formation musicale.Repéré par David Webster, directeur du Royal Opera House de Londres, il est engagé et débute en 1957 dans le rôle de Don José, dans Carmen de Georges Bizet. Mais c’est grâce à son interprétation d’Enée dans Les Troyens de Berlioz que le ténor se fait connaître dans le monde entier. Les représentations remportent un succès triomphal, qui le fait rapidement devenir favori du milieu lyrique londonien. S'ensuivent les rôles principaux des opéras les plus réputés qui le positionnent au premier rang des ténors.En 1958, les portes du Festival de Bayreuth s’ouvrent à lui pour l’accueillir dans le rôle de Siegmund dans La Walkyrie de Richard Wagner, sous la baguette de Hans Knappertsbuch. Peu de temps après, le Métropolitan Opera de New-York l'engage, notamment pour l’opéra italien Pagliacci de Leoncavallo, et pour le Fidelio de Beethoven. Pendant plus de trente ans, le canadien domine la scène lyrique de sa prestance et de sa voix rare, puissante et aux multiples facettes qui fait de lui " le ténor héroïque " ou " Heldentenor" — titre attribué aux chanteurs d’opéra capables d’interpréter les rôles les plus exigeants du répertoire — le plus demandé des années 1960. « Dans la catégorie des ténors héroïques, dramatiques ou wagnériens, Jon Vickers fut l’une des plus importantes figures de son temps » écrit François Lesueur. Réfractaire aux interviews et fervent croyant — surnommé « le ténor de Dieu » —, Jon Vickers a notamment refusé l’interprétation de certains rôles comme celui de Siegfried de l’opéra éponyme de Wagner qu’il jugeait trop païen. Jon Vickers nous lègue — à travers ses diverses incarnations — un héritage précieux, inimitable et inoubliable.