Biographie

Les Jonas Brothers sont un phénomène de pop adolescente comme il en existe peu. En trois albums les frères Jonas ont envoyé les frères Hanson aux oubliettes. La différence entre les Jonas Brothers et la plupart des groupes adolescents, c'est un réel talent d'écriture. De It's About Time en 2006 à A Little Bit Longer en 2008, le chemin parcouru est énorme. Sorti en 2009 l'album Lines, Vines and Trying Times est lui aussi un énorme succès. Cependant en 2011, une certaine lassitude se fait jour et Jonas Brothers fait une pause pour permettre à ses membres de s'exprimer en solo. Malgré cela, Jonas Brothers annule une tournée en 2013 et navre ses fans en annonçant l'arrêt du groupe le 29 octobre. Fort heureusement, Jonas Brothers revient sur sa décision et annonce son retour fin 2018 avec le single « Sucker » qui précède de quelques mois l'album Happiness Begins sorti en juin 2019. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019