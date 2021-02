Biographie

Enfant de Bakersfield, en Californie, où il est né le 18 janvier 1971, Jonathan Davis traverse une adolescence perturbée due à l'asthme dont il souffre depuis l'enfance, au divorce de ses parents (un père musicien et une mère actrice) et aux moqueries dans son collège à propos de son goût pour la new wave et son maquillage. D'ascendance écossaise, il apprend à jouer de la cornemuse, mais se consacre au chant. Il quitte son premier groupe de rock, Sex Art, pour former en 1993 Korn avec d'anciens membres de la formation metal funk L.A.P.D. Le succès mondial de Korn, qui enregistre une douzaine d'albums studio entre 1994 et 2016, s'inscrit dans le courant nu-metal dont il est l'un des fers de lance. Parallèlement, Davis effectue quelques collaborations à d'autres groupes de metal ou avec des rappeurs (Q-Tip, Xzibit, Bone Thugs-N-Harmony) et instaure le festival itinérant Family Values Tour, qui rassemble des artistes de divers horizons. En 2002, il fait ses premiers pas de compositeur de musiques de film sur Queen of the Damned, puis forme en 2007 Jonathan Davis and the SFA, qui réalise la même année l'album Alone I Play, suivi de Live at the Union Chapel (2011). Sous le pseudonyme JDevil, il expérimente dans le domaine électronique, particulièrement le style EDM (electronic dance music). En 2012, il s'associe au producteur Sluggo (Nick Suddarth) et à Tyler Blue pour le projet Killbot, qui relie le metal au dubstep sur l'EP Sound Surgery. Après sa composition pour la bande originale du film After the Dark (2014) et au douzième album de Korn (The Serenity of Suffering, 2016), suivi d'une tournée, Jonathan Davis se consacre à son premier album solo, Black Labyrinth (2018), qu'il porte également sur scène. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018