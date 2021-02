Biographie

Quand la poussière retombera, Joni Mitchell restera certainement l'interprète féminine la plus importante et la plus influente de la fin du XXe siècle. Intransigeante et iconoclaste, elle surprend à chaque tournant. Innovant sans cesse, sa musique évolue d'un style folk profondément personnel à un style pop, jazz, avant-garde, voire musique du monde, annonciatrice de l'expérimentation multi-culturelle des années 80 et 90 sur plus d'une décennie. ~ Jason Ankeny