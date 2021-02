Biographie

Considéré comme l'un des prodiges du blues rock actuel, Jonny Lang s'impose album après album comme un digne héritier de Stevie Ray Vaughan et autres mythiques grands anciens. Il débute sa carrière à 15 ans en tant que Kid Jonny Lang & the Big Band et l'album Smokin' en 1995. Signé par A&M, Jonny Lang se révèle avec Lie to Me en 1997 et surtout l'impressionnant Wander This World en 1998. Ses albums suivants Long Time Coming en 2003 et Turn Around en 2006, peinent cependant à retrouver le niveau d'excellence de Wander This World. Live at the Ryman en 2010 apporte la chaleur du live à la discographie de Jonny Lang. Jonny Lang s'éloigne du blues en 2013 avec Fight for My Soul au titre explicite. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015