Biographie

Né le 1er août 1941 à Igualada (Province de Barcelone en Espagne), Jordi Savall i Bernadet est un violoncelliste, puis violiste, chef de chœur, chef d'orchestre, dont le répertoire couvre les musiques du Moyen Âge, de la Renaissance et de l'époque baroque essentiellement, jusqu'au XIXe siècle. Marié en 1968 à la soprano espagnole Montserrat Figueras disparue en novembre 2011, il est le père d'Arianna et Ferran Savall, tous deux instrumentistes et chanteurs. Après des études de violoncelle au conservatoire de Barcelone où il rencontre sa future femme Montserrat, Jordi Savall opte pour la viole de gambe au cours d'un séjour à Paris où il découvre, enthousiaste et émerveillé, les manuscrits de Marin Marais à la Bibliothèque nationale. Dès lors, il ne cessera de faire renaître cet instrument tombé en désuétude. Il rencontre bientôt le grand violiste et maître belge Wieland Kuijken, référence absolue en la matière. S'ensuivent des études à la Schola Cantorum de Bâle (Suisse) où il reçoit l'enseignement du professeur August Wenzinger — autre grande figure du violoncelle et de la viole de gambe — auquel il succèdera. Avec notamment le luthiste Hopkinson Smith, il y crée l'ensemble Hespèrion XX devenu au fil des années Hespèrion XXI, formation avec laquelle il fera revivre des partitions oubliées et peu documentées. En 1991, le violiste est révélé à un large public, et avec lui la viole de gambe, par la bande originale du film Tous les Matins du Monde qu'Alain Corneau lui a demandé de diriger. En 1994, il participa également avec ses deux ensembles Hespèrion XX et la Capella Reial de Catalunya à l'élaboration et à l'interprétation de la musique médiévale du film Jeanne la Pucelle de Jacques Rivette. Depuis 1968, Jordi Savall a enregistré plus de 120 disques, en tant que soliste ou au sein de ses diverses formations — Schola Cantorum Basiliensis, Ensemble Ricercare, La Capella Reial de Catalunya, Hespèrion XX & Hespèrion XXI —, aux côtés de son épouse Montserrat Figueras, puis plus tard avec leur fille Arianna et leur fils Ferran. Il se plonge également dans l'étude de la musique ancienne espagnole, dont il s'efforce de ressusciter l'art de l'improvisation et l'instrumentation authentiques.Désirant avoir la pleine maîtrise sur ses enregistrements, Jordi Savall crée en 1997 son propre label d'édition phonographique, Alia Vox. Jordi Savall a reçu de nombreuses distinctions : Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres (1988), Creu de Sant Jordi (1990), Musicien de l'année par Le Monde de la musique (1992), Soliste de l'année des Victoires de la musique (1993), Médaille d'or des Beaux-Arts (1998), Membre d'honneur de la Konzerthaus de Vienne (1999), Docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain (2002), Victoire de la musique pour l'ensemble de sa carrière (2002), Médaille d'or du Parlament de Catalunya (2003), Prix d'honneur de la Deutsche Schallplattenkritik (2003), Ambassadeur européen pour le dialogue interculturel (2007), Léonie Sonning Music Award (2012).© Qobuz