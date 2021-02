Biographie

Lauréate du concours télévisé American Idol en 2007, la chanteuse de R&B Jordin Sparks ouvre sa carrière par les singles « This Is My Now » et « No Air » (n°3 américain en 2008). A l'été 2009 paraît son deuxième opus Battlefield et le single du même nom. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015