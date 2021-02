Biographie

Jorge Ben (ou Jorge Ben Jor) est l'auteur de tubes planétaires comme « Mas, Que Nada » (1963), « Taj Mahal » (1969), « Pais Tropical » ou « Fio Maravilha » en 1972. Son savoureux mélange de bossa nova, samba, jazz latin et de rock irise ses cinq décennies d'activité. Après des débuts marqués par la musique populaire brésilienne, le guitariste connaît un succès international rythmé par ses tubes. Éclectique et prolifique, il livre de somptueux albums comme Jorge Ben (1969), Gil e Jorge avec son complice Gilberto Gil (1975), le roots Àfrica Brasil (1976) ou Live in Rio (1992), témoignage explosif de ses concerts marathons avec le groupe Zé Pretinho. En 1989, à la demande de sa maison de disques, il change son nom en Jorge Ben Jor (sur l'album idoine) sans rien perdre du groove qui a fait sa gloire. Aujourd'hui, Jorge Ben entretient cette popularité sans fléchir, tant sur scène que sur disque. La compilation Favourites (2008) est une bonne introduction à son oeuvre. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015