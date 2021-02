Biographie

Apparue dans la seconde moitié des années 2010, l'auteure-compositrice-interprète R&B britannique Jorja Smith (née en 1997 à Walsall) s'impose dès 2016 avec le single "Blue Lights" (et son scratch du "Sirens" de Dizzee Rascal), attirant l'attention sur ses travaux et un style vocal lui valant des comparaisons avec AlunaGeorge, Rihanna ou encore son influence première, Amy Winehouse. Après le maxi Project 11 et après avoir frôlé le Top 10 Dance Music anglais avec "On My Mind" en 2017, la chanteuse livre en 2018 son premier opus sous le titre Lost & Found, intégrant "Blue Lights" à sa playlist et constituant une collection d'un R&B ancré dans son époque, fruit de ses nombreuses influences et aux parfums réminiscents des meilleures productions du genre dans les années 90. © TiVo