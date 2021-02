Biographie

Guitariste émérite et chanteur chaleureux, le Porto-Ricain José Feliciano - né aveugle en 1945 - s'est fait connaître par ses interprétations latino-tropicales des tubes de groupes rock The Beatles ou The Doors (« Light My Fire » - 1966). Fédérant un public fidèle, ses albums intimistes obtiennent de bons résultats et multiplient les récompenses depuis ses débuts : Feliciano! (1968) et Jose Feliciano (1973) tutoient les sommets des charts. Dans les années 1980, sa carrière s'oriente vers un public plus spécifiquement latino avec des albums chantés en espagnol.