Biographie

Auteur, compositeur et chanteur, José James est le « crooner des temps modernes » si l’on en croit le site Fonkadelica ! Il suit d’abord des études de jazz et de musique contemporaine à l’université The New School de New-York avant de sortir un premier album intitulé The Dreamer en 2008. Parallèlement, le chanteur collabore avec le pianiste Junior Mance pour son album live. Il sort un deuxième album solo tout en s’associant avec Jef Neve, pianiste belge avec qui il compose For All We Know récompensé par le Grand Prix de l’Académie du jazz. Trois ans plus tard, José James revient sur la scène avec No Beginning No End qui reçoit un accueil plus que favorable des critiques. Après le succès de cet album, le chanteur à la voix de baryton sort While You Were Sleeping. © TDB/QOBUZ