Biographie

Petit-fils du compositeur et violoniste Josef Suk (1874 - 1935) et arrière petit-fils d'Antonín Dvorák, Josef Suk appartient à une lignée de musiciens exceptionnels. Né en 1929, il prend des leçons particulières de violon auprès du virtuose tchèque Jaroslav Kocián, parallèlement à ses études au Conservatoire de musique de Prague. Josef Suk devient premier violon du Quatuor de Prague. En 1951, Suk crée un trio à son nom que celui-ci gardera pendant plus de quarante ans. Les pianistes Josef Hála et Jan Panenka et les violoncellistes Josef Chuchro et Milos Sádlo l'accompagnent alternativement durant plusieurs périodes recouvrant la durée d'existence du Trio. Comme si cela ne lui suffisait pas, en plus de sa carrière de concertiste, Suk fonde un orchestre de chambre auquel il donne son nom. Une autre collaboration notable (et non des moindres) est le duo qu'il forme avec le pianiste américain Julius Katchen, qui devient rapidement célèbre. Lorsque Katchen disparut en 1969, Suk s'associe alors fréquemment avec Jan Panenka pour continuer d'explorer le répertoire pour violon et piano. En 1959, il offre aux français le premier enregistrement de sa Sonate pour violon et piano en compagnie de Jan Panenka. Et c'est encore Josef Suk, en 1998, qui révéla au public français le Concerto pour violon de Janácek baptisé « Errance d'une âme ». Laissant une discographie exemplaire, Josef Suk entre dans le panthéon des rois tchèques de l'archet (Jana Kubelik, Jaroslav Kocián, Vása Príhoda ainsi que les membres des Quatuors Janácek, Smetana, Vlach et plus près de nous Prazák pour n'en citer que quelques-uns). Il s'éteint dans la nuit du 6 au 7 juillet 2011. © Qobuz