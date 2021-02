Biographie

Né en 1957, Josep Pons fait ses premières études à la célèbre "Escolania de Montserrat", puis à Barcelone, sous la férule de Josep Soler et Antoni Ros-Marbá. Il fonde en 1985 l'Orquestra de Cambra Teatre Lliure au sein de cette prestigieuse institution d'art dramatique à Barcelone. Essentiellement spécialisée dans le répertoire pour orchestre de chambre du XXe siècle, cette formation a rapidement acquis une réputation internationale. Douze enregistrements salués par la critique témoignent du parcours accompli autour de Manuel de Falla, Mompou, Albéniz, Gerhard et Stravinski, mais aussi des compositeurs contemporains tels que Luis de Pablo, J.A. Amargos, Josep Soler ou Astor Piazzolla (harmonia mundi). En 1994, Josep Pons prenait la direction de l'Orquesta Ciudad de Granada, poste dont il sera titulaire jusqu'en 2004. Il en fera rapidement l'une des premières formations symphoniques espagnoles. Appelé tout récemment à la direction artistique de l'Orchestre National d'Espagne, Josep Pons a été par ailleurs invité par la plupart des grands orchestres espagnols et européens, mais aussi en Israël et en Australie. Depuis 1995, il a dirigé de nombreux opéras dont Pepita Jiménez (Albéniz), Atlántida et La Vida breve (Manuel de Falla) ainsi que les premières de D. Q. (J.L. Turina-Fura dels Baus), la Fatucchiera (Cuyàs) au Gran Teatro del Liceo de Barcelone dont il est le Principal Chef Associé. En 1999, le Ministre de la Culture espagnol a salué son travail en lui remettant le Prix National de la Musique. L'Orchestre de la Ville de Grenade (OCG) bénéficie du soutien institutionnel du Consortium de la Fondation de Grenade pour la Musique, formé par la Mairie de Grenade, l'Assemblée Régionale d'Andalousie, le Conseil Général de Grenade et la Caisse Générale de Grenade. Il a été créé en 1990 sous la forme d'un orchestre symphonique classique, avec comme principal directeur Juan de Udaeta.