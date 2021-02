Biographie

Il est peu d'artistes dotés d'une inspiration aussi sensible et prolifique. C'est Peter Gabriel qui repère l'Américain Joseph Arthur et le fait venir en Angleterre pour enregistrer son premier album. Big City Secrets (1997) instaure d'emblée le talent de cet auteur et compositeur à l'intarissable soif de création. Depuis, ses disques paraissent à un rythme soutenu, même s'ils ne sont pas toujours de grandes réussites commerciales. Des albums comme Come to Where I'm From ou Nuclear Daydream marquent d'une pierre blanche l'évolution du folk alternatif américain. Joseph Arthur sort en 2013 le concept album The Ballad of Boogie Christ puis rend hommage à Lou Reed, disparu la même année, dans l'album Lou (2014). © ©Copyright Music Story Sophie Rosemont 2015