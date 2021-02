Biographie

Le natif de Moncton est beaucoup plus que l'interprète du méga succès folk rock Espionne russe; Joseph Edgar galère en effet depuis longtemps. Il a fait ses classes au sein du groupe folk rock Zéro degré Celcius avant d'opter pour une carrière solo et de multiplier les parutions indépendantes. C'est en 2014 donc qu'il séduira le grand public avec sa fameuse Espionne russe et les autres extraits de son LP Gazebo. Deux ans plus tard suivra Ricochet, une œuvre plus musclée, puis 2004-2019: Point pico, un album massif rassemblant des chansons endisquées, des reprises et des inédites pour souligner ses 15 ans en solo. Fier ambassadeur de la culture acadienne, sa musique s'inscrit également dans une constellation rassemblant l'Ontarien Damien Robitaille et le Saguenéen Fred Fortin.