Biographie

Le chanteur pop et classique Josh Groban travaille pour David Foster en tant que doublure sur une série de grands événements. Il est accepté dans le département théâtre de la Carnegie Mellon University, mais laisse ses études en suspens quand on lui propose un contrat d'enregistrement chez Warner Bros sous la tutelle de 143 de Foster. Il fait ses premiers enregistrements en chantant "For Always" avec Lara Fabian sur la bande originale de A.I.: Artificial Intelligence. Son premier album, Josh Groban, sort en 2001 ; il est certifié double platine. En novembre 2003, Groban sort Closer, qui atteint la tête des classements des meilleurs albums du Billboard. Suivent Awake (2006) et Noel (2007). © William Ruhlmann /TiVo