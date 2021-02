Biographie

Né à Hannah (Caroline du Sud, États-Unis), le 21 novembre 1977, Josh Turner s'illustre dans la country néo-traditionnelle depuis son premier album Long Black Train (2003). Depuis Long Black Train (2003), Josh Turner est devenu l'un des représentants les plus suivis du genre. En 2006, Your Man en 2006 se classe numéro un des ventes de country et numéro deux au Billboard 200, tandis que son successeur Everything Is Fine (2007) est numéro trois et et numéro cinq des mêmes classements. Après les succès réguliers des albums suivants Haywire (2009) et Punching Bag (2012), il laisse un album inédit et revient, dans la même veine, avec Deep South (2017), rapidement suivi par I Serve a Savior (2018). Il se compose d'une collection de standards principalement gospel avec quelques chansons originales, y compris sa chanson-titre que Turner a co-écrite. L'album comprend également des apparitions de Sonya Isaacs, Bobby Osborne et la propre famille de Turner (dont les membres chantent et jouent des instruments sur un morceau écrit par sa femme et son fils aîné), ainsi que de nouvelles interprétations live de « Long Black Train » et « Me and God ». Tandis qu’un grave accident de bus endeuille sa tournée de 2019 avec la perte d’un membre de son équipe, Josh Turner se recentre sur ses activités en studio, et annonce la sortie en 2020 d’un nouvel album, appelé Country State of Mind. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2020