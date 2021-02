Biographie

Josh Wink fait partie des grands noms de la musique éléctronique outre-Atlantique. Depuis le début des années 90, il développe un style à la croisée du son garage, de l'expérimentation inspirée par Kraftwerk et de la synth pop des années 80. Ses titres les plus remarquables sont « I'm Ready », « Don't Laugh » et « Higher State of Consciousness », il excelle également dans l'exercice du remix.