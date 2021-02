Biographie

Figure marquante du jazz contemporain, le saxophoniste Joshua Redman met ses influences post-bop, soul et funk au service d’une musique explosive et technique qui lui permet de devenir, à partir des années 90, l’un des jazzmen les plus respectés et les plus acclamés de sa génération. Né à Berkeley en Californie, il est le fils du saxophoniste Dewey Redman et de la danseuse Renee Shedroff. Avec de tels parents, il semble normal qu’il soit très tôt exposé à la musique : jazz, classique, rock, musique indienne et africaine...font partie de son quotidien. Il commence à jouer de la clarinette à neuf ans puis se tourne vers le saxophone ténor un an plus tard. Ses premières influences se nomment John Coltrane, Ornette Coleman, Cannonball Adderley et bien sûr son père, Dewey Redman. Il ne se contente pas d’écouter que du jazz et s’ouvre à d’autres territoire musicaux avec des artistes tels que les Beatles, Aretha Franklin, the Temptations, Earth, Wind and Fire, Prince, The Police ou encore Led Zeppelin. De 1983 à 1986, Redman joue au sein du Berkeley High School Jazz Ensemble et développe son amour pour le saxophone. En 1991, il est diplômé de Harvard et semble se diriger vers des études de droit dans la prestigieuse université de Yale où il est accepté. Il choisit pourtant de décaler le début de ses études et de faire une pause qui, pense-t-il à l’époque, ne durera qu’un an. Il déménage alors à New York et se retrouve totalement immergé dans la scène jazz de la ville. Il se met très vite à jouer et à participer à des jams aux côtés de grands noms de sa génération tels que Peter Bernstein, Larry Goldings, Kevin Hays, Roy Hargrove ou encore Leon Parker. Toujours la même année, il remporte le premier prix de la compétition Thelonious Monk. Cette victoire lui permet d’obtenir un contrat avec Warner et de lancer de façon fulgurante sa carrière. Il commence à partir en tournée et à collaborer en studio avec de nombreux grands noms du jazz : son père, Jack Dejohnette, Charlie Haden, Elvin Jones, Joe Lovano, Pat Metheny, Paul Motian et Clark Terry. Cette période constitue une source d’expérience et d’inspiration incroyable pour Joshua Redman. Son premier album éponyme sort en 1993 et lui vaut sa première nomination aux Grammy Awards. La même année est publié Wish sur lequel Redman est épaulé par Pat Metheny, Charlie Haden et Billy Higgins. En 1994, Moodswing présente le travail de son premier groupe permanent composé de musiciens aujourd’hui mondialement connus : Brad Mehldau, Chritian McBride et Brian Blade. Avec des albums tels que Spirit of the Moment Live at Village Vanguard (1995), Freedom in the Groove (1996) et Timeless Tales (1998), Redman s’impose comme étant l’un des musiciens les plus consistants et talentueux du moment. En 1998, il forme son second quartet avec le pianiste Aaron Goldberg, le bassiste Reuben Rogers et le batteur Gregory Hutchinson. Les quatre musiciens enregistrent Beyond en 2000 puis Passage of Time en 2001. Un an plus tard, Redman insuffle de nouvelles sonorités à son jazz en fondant The Elastic Band, un trio électrique délivrant une musique très groovy, avec le claviériste Sam Yahel et le batteur Brian Blade. Leur premier album sort en 2002 et s’intitule Elastic. Le batteur Jeff Ballard est régulièrement invité à jouer avec eux et participe à l’enregistrement du disque Momentum (2005) qui marque l’entrée de Redman au sein du label Nonesuch Records. Back East (2007) et Compass (2009) viennent ensuite s’ajouter à la discographie du saxophoniste. Redman fait ensuite une apparition sur le premier album du quartet James Farm et publie deux ans plus tard Walking Shadows. Son disque de 2014, Trios live, contient des titres de deux concerts différents : l’un au Jazz Standard de New York et l’autre au Blues Alley de Washington. En 2015, Joshua Redman collabore avec le trio The Bad Plus et publie l’album The Bad Plus Joshua Redman. © LG/Qobuz