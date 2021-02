Biographie

Au cours de leur existence, les musiciens de Journey ont beaucoup modifié leur approche musicale et varié la composition de leur groupe tout en devenant un groupe très actif en enregistrements et en concerts. L'équipe d'origine enregistre Journey (1975), le premier de trois albums jazz-rock qui se vendent modestement. Mais en 1977, le groupe décide qu'il a besoin d'un chanteur/leader fort et engage Steve Perry. Les résultats ne se font pas attendre : le quatrième album, Infinity (1978) se vend à un million d'exemplaires. Escape (1981) les place au rang des meilleurs groupes de pop, avec trois cartons classés au Top Ten, tous des ballades qui mettent en valeur la voix de ténor onctueuse de Perry : "Who's Crying Now," "Don't Stop Believin'," et "Open Arms." L'album arrive en tête des classements et se vend à des millions d'exemplaires. © William Ruhlmann /TiVo