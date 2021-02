Biographie

Chanteuse allemande neo-soul, Joy Denalane est héritière de Lauryn Hill et Jill Scott. Son succès est réel en Allemagne où ses albums Mamani (2002) et Born & Raised (2006, deux duos avec Raekwon et Lupe Fiasco) approchent le sommet des ventes. L'interprète d'origine sud-africaine qui chante dans quatre langues voit s'ouvrir les portes d'une carrière internationale avec l'album Maureen distribué par Sony-BMG en 2011.