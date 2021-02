Biographie

Surgi dans l'immédiat après-punk, Joy Division s'est avéré le groupe le plus important et influent des années 1980 en créant le genre cold wave. Le suicide de son chanteur Ian Curtis, s'il a brisé l'élan, lui a apporté le statut de groupe culte. Originaire de Salford, le groupe se forme sous le nom de Warsaw en 1976, après un concert des Sex Pistols au Lesser Free Trade Hall. Composé de Ian Curtis, Bernard Sumner (guitare, claviers), Peter Hook (basse) et Stephen Morris (batterie), il attire l'attention du DJ de Radio 1 John Peel et signe avec le label Factory Records du présentateur de télévision Tony Wilson. Après la sortie de l'EP An Ideal for Living (1978), l'album Unknown Pleasures (1979), produit par Martin Hannett, se distingue par son alliage musical unique et donne naissance au courant post-punk. En proie à la dépression et aux crises d'épilepsie, le chanteur charismatique électrise le public lors de performances encensées par la presse. Tandis que son mariage bat de l'aile, il se donne la mort par pendaison la veille d'un départ en tournée américaine, le 18 mai 1980, à seulement 23 ans. Sorti deux mois après de façon posthume, l'album Closer (1980) délivre l'épitaphe « Love Will Tear Us Apart ». Alors que l'influence de Joy Division sur la scène musicale anglaise est déjà prégnante, ses musiciens s'engagent dans une voie nouvelle, plus électronique et dansante, et obtient un grand succès au cours des décennies suivantes sous le nom de New Order. Parallèlement, la trajectoire brève mais intense de Joy Division a donné lieu à des compilations et des documents d'archives de concerts, dont le double album Still (1981) et les anthologies Substance (1987) et Heart and Soul (coffret paru en 1998). Outre le film de Michael Winterbottom sur l'histoire de Factory Records, 24 Hour Party People (2002), Joy Division a inspiré au photographe et cinéaste néerlandais Anton Corbijn le long-métrage de fiction Control (2007). © ©Copyright Music Story 2020