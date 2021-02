Biographie

Elle est l'une des mezzos les plus prisées de ces dernières années. En moins d'une décennie, cette Américaine à la générosité vocale surprenante s'est imposée sur la scène des plus grandes maisons lyriques. De Prairie Village au fin fond de son Kansas natal jusqu'à la Scala de Milan, cette voix d'or au parcours impressionnant, navigue entre les répertoires (baroque ou contemporain) et les compositeurs (Mozart ou Fauré) avec une grâce rare.Née le 13 février 1969 à Prairie Ville dans le Kansas, Joyce DiDonato fait ses débuts de chanteuse lyrique sur les scènes locales et régionales en 1998.Elle acquiert rapidement la notoriété nationale grâce à ses performances à l'Opéra de Santa Fé en 1999, où elle interprète le Cherubino des Noces de Figaro de Mozart et l'Isabella de L'Italienne à Alger de Rossini, puis à Seattle où elle s'illustre dans Le Messie de Haendel. L'année suivante, l'Opéra de Houston l'engage dans une production de Cosi fan Tutte (Mozart).C'est dans la même saison que la mezzo-soprano américaine acquiert ses lettres de noblesse à la Scala de Milan dans La Cerenentola de Rossini, son compositeur fétiche. Joyce DiDonato se fait connaître du public parisien de l'Opéra de Paris en 2002 avec Le Barbier de Séville.