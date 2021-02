Biographie

La jeune chanteuse compositrice française Joyce Jonathan est l'un des premiers gros succès porté par Internet. Née le 3 novembre 1989, elle révèle des dons pour la musique très jeune. Elle apprend d'abord le piano, puis se met à la guitare à 8 ans. Joyce Jonathan commence à écrire des chansons à l'âge de 11 ans et en 2007, elle commence à publier ses chansons en ligne. En 2009, elle présente son travail à My Major Company. Son premier single, « Je ne sais pas », est lancé en ligne en décembre 2009 et grâce à sa voix claire, douce et à ses paroles vibrantes, la chanson conquiert un large public. Sur Mes Gardes, le premier album de Jonathan, sort en janvier 2010. © Mark Deming /TiVo