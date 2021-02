Biographie

Né en 1988 à Worcester, Massachussetts, le rappeur américain Gary Lucas, Jr évolue un temps sous le nom de Future Joyner avant de réapparaître au milieu des années 2010 sous l'alias de Joyner Lucas avec une recette mêlant rimes denses et réfléchies à des productions percutantes héritières de Jay-Z, Eminem ou 2Pac. Suite à une série de mixtapes et de singles dont "I'm Not Racist" (2017) et de collaborations dont "Lucky You" sur le Kamikaze d'Eminem (2018), le MC livre son premier album studio officiel en 2020 sous le titre ADHD, opus propulsé dans les charts par le hit "Isis" avec Logic. © TiVo