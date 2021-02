Biographie

Né John Paul Cooper à Middleton, en banlieue de Manchester en 1983, l'auteur-compositeur-interprète britannique JP Cooper apparaît sur la scène musicale locale avec une recette neo-soul teintée de pop et d'electropop et un trio de maxis livrés entre 2012 et 2013 avant de décrocher un contrat chez Island Records pour deux maxi supplémentaires en 2014, When the Darkness Comes et Keep the Quiet Out. Mais c'est le single "September Song", publié en 2016, qui achève d'imposer le chanteur, décrochant sa première entrée dans le Top 10 anglais et annonçant l'arrivée en 2017 d'un premier recueil studio, Raised Under Grey Skies, suivant le même parcours et générant de nombreux singles au fil des mois. Courant 2019, Cooper revient avec un chapelet de singles dont "Sing It With Me" avec la Norvégienne Astrid S. © TiVo