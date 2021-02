Biographie

Si Black Sabbath a signé l'acte de naissance du heavy metal avec un chapelet d'albums paru entre 1970 et 1975, leurs concitoyens britanniques de Judas Priest ont enfoncé le clou en reprenant le flambeau pour (au moins) les dix années à venir, de Sad Wings of Destiny (1976) à Screaming For Vengeance (1982) en passant par British Steel (1980). Axée autour de la voix de Rob Halford et des guitares entremêlées de Glenn Tipton et K.K. Downing, la formule Judas Priest redéfinit le genre et participe activement à la mue du genre, passant à son tour le flambeau à une nouvelle vague emmenée par Iron Maiden sans pour autant disparaître, toujours présent dans le nouveau millénaire et toujours capable de surprendre comme avec son 18ème opus de 2018, Firepower. © TiVo