Biographie

Découverte lors de la 6ème saison de la Star Academy en 2006, la jeune Judith perce quatre ans plus tard avec les singles « Fais passer le mot » et « Te passe pas de moi ». En avril 2011 arrive l'album Si L'on S'en Souvient. En 2014, son deuxième album Tombée du Lit sort chez My Major Company. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015