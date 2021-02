Biographie

Judy Collins, née à Seattle en 1939, pratique le piano classique en conservatoire avant de se tourner vers la guitare, après un coup de coeur pour le folk de Woody Guthrie et Pete Seeger. Ses débuts dans les clubs, à Denver puis à New York, entraînent la signature d'un contrat avec le label Elektra qui publiera ses disques pendant vingt ans. Aux premiers albums de reprises, révélant les chansons d'inconnus nommés Leonard Cohen et Joni Mitchell sur In My Life (1966) et Wildflowers (1967), succède une évolution vers le folk rock de Who Knows Where the Time Goes (1968). En 1970, le succès de sa version d'« Amazing Grace » conforte la carrière de l'artiste qui révèle ses propres compositions à discrétion. Sa production régulière dans les décennies suivantes maintiennent le style, la qualité et la renommée de la chanteuse qui fonde son propre label Wildflower Records à l'orée des années 2000. En 2015, elle invite quelques connaissances sur l'album de duos Strangers Again. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015