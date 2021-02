Biographie

Chanteuse depuis l'enfance, Judy Garland (1922-1969) devient une star du cinéma en plein âge d'or des comédies musicales inspirées de Broadway. La créatrice du standard « Over The Rainbow » extrait du Magicien d'Oz (1939) enchaîne les rôles dans Place au rythme (1939), En avant la musique (1940), Girl Crazy (1943), Le Chant du Missouri (1944), Ziegfeld Follies (1946) et Parade de printemps (1948). Partenaire de Mickey Rooney, Gene Kelly et Fred Astaire, Judy Garland épouse le réalisateur Vincente Minnelli (de leur union naît Liza Minnelli) avant de sombrer dans la dépression et l'accoutumance à l'alcool. Relancée par le biais de la scène, l'actrice et chanteuse apparaît dans Une étoile est née (1954), se produit au Carnegie Hall et termine sa carrière à la télévision.