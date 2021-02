Biographie

Juha Tapio, un chanteur/compositeur finlandais, a sorti son premier album en 1999 avec Tuulen Valtakunta. L'album suivant, Tästä Kaikesta (2001), a généré le single "Syksy". Son troisième album Mitä Silmät EI Nää (2003) a été un grand succès pour Tapio, atteignant le Top Ten des ventes d’albums finlandais et générant une série de singles ( "Mitä Silmät Ei Nää," "Ukkosta ja Ullakolla," "Haaveilija"). Ohikiitävää (2005) a été également très populaire, culminant en onzième position des ventes d’albums, tandis que les albums suivants Kaunis Ihminen (2006) et Suurenmoinen Elämä (2008) ont tous deux culminé en deuxième position. Ce dernier album comprend le single qui a fait un hit au Top Five, "Kaksi Puuta." © Jason Birchmeier /TiVo