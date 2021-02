Biographie

Né Jarad Higgins en 1998 et basé à Chicago, le musicien hip-hop américain Juice WRLD grandit en apprenant le piano, la guitare et la batterie, ne se tournant vers le rap qu'au lycée, influencé par les travaux de Lil Durk ou Chief Keef. Entamant sa discographie sous l'alias Juice TheKidd, inspiré par la coiffure de 2Pac dans le film Juice, le MC publie ses premiers titres sur les réseaux sociaux, proposant une recette introspective et souvent mélodique à la croisée de la trap et de l'emo rap, menant à la parution en 2017 du maxi Juice WRLD 999 EP, porté par les titres "Lucid Dreams (Forget Me)" et "All Girls Are the Same", tous deux au programme du premier opus du rappeur, Goodbye & Good Riddance, paru en 2018. © TiVo