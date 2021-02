Biographie

Membre fondateur du groupe de hip-hop sudiste Three 6 Mafia en 1991, Juicy J débute sa carrière solo en 2002 avec Chronicles of the Juice Man. De 2009 à 2011, il se met en disponibilité de Three 6 Mafia pour se consacrer à son album Hustle Till I Die qui rencontre un léger succès. Il en va tout autrement de Stay Trippy en août 2013. Produit par Juicy J, Wiz Khalifa, et Dr. Luke, Stay Trippy se classe quatrième du Billboard 200 à sa sortie. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015