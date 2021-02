Biographie

Jul est né le 14 janvier 1990 dans le quartier Saint-Jean du Désert à Marseille (Bouches-du-Rhône). Ce jeune artiste réalise depuis 2014 l’exploit de passer du rap home made à la lumière des meilleures ventes du top albums.En 2014, Jul est surtout connu localement via internet puis explose plus largement avec la sortie de son 1er album « Dans ma Paranoïa » dont le succès commercial s’annonce dès la 1ere semaine. Sur les plateformes de streaming, les clips de ses chansons cumulent des millions de vues et il comptabilise aujourd’hui plus de 8 millions d’abonnés sur l’ensemble de ses réseaux.Un intérêt massif provoqué par un rap nouvelle génération, terriblement efficace, marqué par un style unique et audacieux.Nombre de singles récoltent les honneurs du classement par titres tandis que d’autres se positionnent naturellement dans les charts. Jul s’impose en tant qu’artiste incontournable de la scène urbaine francophone et collectionne les certifications or,platine,diamant.À la fois icône d’un public éclectique composé d’hommes et de femmes de tout âge, et icône de toute une génération rap, Jul est désormais un artiste historique dans le paysage musical francophone. Il est l’auteur de plusieurs symboles déjà cultes pour toute une génération.En 2019, il sort son 19ème album « C’est pas des LoL » certifié disque de platine en moins de deux mois.En 2020, Jul gagne le trône du plus gros vendeur de l’histoire du rap français avec 4 millions d’albums vendus depuis le début de sa carrière.Il ne prévoit pas de diminuer son rythme de productivité hors normes et annonce déjà un concert évènementiel complet au Stade Vélodrome.