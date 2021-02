Biographie

Née le 24 septembre 2001, Julia Fiquet est la fille d'un musicien qui lui enseigne très jeune les rudiments de son art. Candidate en 2015 à la saison 2 de l'émission de télé-crochet The Voice Kids, Julia ne s'y fait pas particulièrement remarquer. Remarquée ensuite sur internet par Mylène Farmer et son associé Laurent Boutonnat, la carrière de la jeune chanteuse est prise en main et prend son élan en 2018 avec le titre « Sexto », classé n° 5 du top SNEP et suivi par un EP de remixes et, quelques mois plus tard, par le nouveau titre « #Mesuistrompée ». En octobre 2019, le titre « Passe... comme tu sais », qui constitue sa marque de fabrique (l'artiste dépose la dénomination « Julia comme tu sais » à l'INPI), annonce le premier album homonyme de Julia (juin 2020), composé des trois morceaux précédents et de nouveautés dont « Et toi mon amour ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020