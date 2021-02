Biographie

Formé en 2006 le duo australien Angus & Julia Stone (frère et soeur à la ville) livre deux maxis et un premier opus en 2007, A Book Like This, proposant une recette indie folk aux accents pop et rock lui valant un accueil critique chaleureux. Mais c'est son successeur de 2010, Down the Way, qui voit le projet exploser à l'international grâce au succès du single "Big Jet Plane", tandis que le groupe profite de cette notoriété fraîchement acquise pour compiler ses premiers efforts, dont le titre hit "Mango Tree", sur le recueil Memories of an Old Friend. Si chacun se lance dès lors dans l'aventure solo, le duo revient aux affaires pour un troisième opus éponyme produit par Rick Rubin en 2014 et suivi en 2017 par Snow. © TiVo