Biographie

Julie Andrews est la chanteuse et actrice la plus endurante du music-hall et de la grande époque des spectacles musicaux de Broadway. Depuis les années 50, l'artiste a campé des centaines de rôles et prêté sa voix gracile dans des interprétations devenues des classiques, comme dans Mary Poppins... Du théâtre au cinéma en passant par la radio et la télévision, Julie Andrews est une figure de proue de l'entertainment américain depuis six décennies. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2016