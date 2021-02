Biographie

La Canadienne Julie Doiron fait ses débuts à dix-huit ans au sein du groupe de rock Eric's Trip en 1990. Six ans plus tard, elle s'oriente vers une carrière solo et diverses collaborations pour les labels Sub Pop et Jagjaguwar. Auteur-compositeur, guitariste et chanteuse, elle réalise aussi les pochettes de ses disques, notamment Julie Doiron and the Wooden Stars en 1999, le francophone Désormais en 2001 et I Can Wonder What You Did with Your Day en 2009. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015