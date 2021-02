Biographie

Interprète inoubliable de « Moon River » dans le film The Girl Can't Help It en 1956, Julie London a connu d'autres succès dans la chanson et au cinéma. Fille d'acteurs née en 1926, Julie London dispose de deux atouts qui vont faire d'elle la pin-up fatale des années cinquante : une plastique de rêve qui fait la une des magazines et une voix sensuelle qui s'allonge parfaitement sur les standards de jazz joués par la crème des musiciens de la Côte Ouest. Ses albums Julie Is Her Name (1955), Lonely Girl (1956), London by Night (1958) ou Around Midnight (1960) sont entrés dans l'histoire autant pour leur qualité musicale que pour leurs pochettes. . © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015