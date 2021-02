Biographie

La chanteuse française Julie Zenatti naît à paris en 1981. Désireuse de suivre cette voie dès l'adolescence, elle franchit toutes les étapes nécessaires à sa vocation et est finalement repérée par Luc Plamondon, qui lui offre un rôle dans sa comédie musicale à succès Notre-Dame de Paris. Entre 2000 et 2007, évoluant en toute discrétion comparée à d'autres chanteuses plus exposées médiatiquement et malgré sa relation avec Patrick Fiori , elle obtient de nombreux hits dans les charts ("Si je m'en sors", "Le couloir de la vie", "Couvre-moi", "Je voudrais que tu me consoles", "Douce"), atteignant des ventes cumulées de plus d'un demi-million d'exemplaires, faisant d'elle une valeur sûre pour les majors. © Olivier Duboc /TiVo