Biographie

Née Juliette Noureddine le 25 septembre 1962, la jeune fille a de qui tenir puisque son père est saxophoniste. Après quelques années passées dans un institut privé, Juliette, qui s'est prise de passion pour le répertoire classique de la chanson française, entame des études de musicologie qu'elle arrête très vite. Son chemin ne passe pas par l'Université, mais par les bars de Toulouse, dans lesquels elle se confronte à premier public en interprétant devant eux les grands succès de Piaf, de Barbara, de Boby Lapointe ou de Jacques Brel.C'est en 1991 que sort ¿Que tal?, son premier album « officiel », dans lequel elle déploie une grande partie de ses compositions passées, comme « Le P'tit non », « Sentimental bourreau », « Les Romanichels » ou encore une étonnante reprise de « L'homme à la moto », titre qui fait connaître l'album. Si elle vend peu, elle se produit beaucoup et se fait remarquer par l'écrivain Frédéric Dard qui se retrouve dans cette espèce de bérurière espiègle et épicurienne, dont l'écriture lui rappelle la sienne.Chanteuse à textes et à voix, Juliette, la joviale Juliette continue à être un OVNI dans le paysage musical français. Préférant les bons vins aux biscuits de régime, la tonitruante Juliette reste une grande dame de la chanson française, incarnant une certaine tradition française, loin des pisse-froids et des anorexiques du show-business.